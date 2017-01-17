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فتح ميناء رفح البرى استثنائيا لإدخال جثة فلسطينى توفى فى مستشفى بالقاهرة

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فتح ميناء رفح البرى استثنائيا لإدخال جثة فلسطينى توفى فى مستشفى بالقاهرة فتح ميناء رفح البرى استثنائيا لإدخال جثة فلسطينى توفى فى مستشفى بالقاهرة

ميناء رفح البري

تم اليوم الثلاثاء فتح ميناء رفح البرى استثنائيا لإدخال جثة فلسطينى توفى أثناء العلاج فى إحدى المستشفيات بالقاهرة إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسئول أن صاحب الجثة يدعى أحمد عبدالعزيز المغازى وأنه توفى أثناء تلقيه العلاج فى إحدى مستشفيات القاهرة، وأنه تم نقل الجثة من القاهرة إلى ميناء رفح البرى لتسليمها إلى الجانب الفلسطينى ومن ثم إلى أسرته لدفنها فى المقابر الخاصة بهم فى القطاع.

جدير بالذكر أنه تم إغلاق ميناء رفح البرى عقب حادث الاعتداء على قوات الأمن فى كمين كرم القواديس فى 24 أكتوبر 2014، إلا أنه يتم افتتاحه استثنائيا للحالات الإنسانية وإدخال المساعدات.

 

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