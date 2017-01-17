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القوات العراقية تحرر 3 أحياء ومناطق جديدة من داعش شرقى الموصل

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القوات العراقية تحرر 3 أحياء ومناطق جديدة من داعش شرقى الموصل القوات العراقية تحرر 3 أحياء ومناطق جديدة من داعش شرقى الموصل

>بغداد (أ ش أ)

أحرزت قوات "مكافحة الإرهاب" تقدما لافتا، اليوم الثلاثاء، وحررت أحياء ومناطق جديدة فى الساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، بعد تحرير حيى نينوى الشرقية والمهندسين.

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق عبد الأمير يارالله، فى تصريح صحفى، أن قوات مكافحة الإرهاب حررت مناطق النعمانية والعطشانة والدركزليه وحى "الجزائر" فى الساحل الأيسر بالموصل.

كما تمكنت قوات الجيش العراقى من تحرير منشأة الكندى وسيطرت على مقر الفرقة الثانية بالجيش سابقا ورفعت العلم العراقى فوقه وكبدت داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

وأشار إلى أن قوات مكافحة الإرهاب حررت حى الزراعة وسيطرت على الجامع الكبير وسط المدينة كما حررت منطقة السويس وسنحاريب ووصلت إلى نهر الخوصر وتواصل عملية استكمال تحرير باقى أحياء ومناطق الاتجاه الجنوبى لمحور قوات مكافحة الإرهاب شرقى الموصل.


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