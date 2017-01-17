بالصور.. وزير الطيران يبحث مع وزير الأمن البريطانى عودة رحلات شرم الشيخ

كتب أحمد حمادة

بحث شريف فتحى وزير الطيران المدنى، مع روبرت بن والاس وزير الأمن البريطانى، والوفد المرافق له، بحضور السفير جون كاسون سفير بريطانيا بالقاهرة، سبل التعاون بين البلدين فى مجال أمن الطيران المدنى وعودة تشغيل الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ ، بحسب بيان لوزارة الطيران المدنى.

صورة تذكارية لوزير ي الطيران المدني المصري والأمن البريطاني بمطار القاهرة

وعقب اللقاء، اصطحب وزير الطيران المدنى وزير الأمن البريطاني والوفد المرافق له فى جولة تفقدية بمبنى الركاب الجديد رقم 2 للتعرف على إمكانيات المبنى الجديد وسير عمل الرحلات منه خاصة بعد افتتاحه التجريبى وانتقال عدد كبير من الشركات للعمل منه.

وقد أشاد وزير الأمن بمستوى خدمات وامكانيات المبنى الجديد والذى يضاهى أحدث المطارات العالمية.