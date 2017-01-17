رئيس الوزراء يستعرض نظام "البوكليت" للحد من ظاهرة الغش بامتحانات الثانوية

كتبت هند مختار

استأنف المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جولاته بالوزارات بزيارة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث عقد اجتماعاً مع الوزير وقيادات الوزارة، بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والتنمية المحلية، لاستعراض البرامج والخطط التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى مختلف المجالات فى مقدمتها بناء المدارس، وتطوير المناهج، والنهوض بالتعليم الفنى.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن التعليم يعد الشاغل الأكبر للحكومة التى تولى اهتماماً كبيراً بالنهوض به باعتباره ركيزة أساسية فى تحقيق التنمية والبناء، مشيراً إلى التزام الحكومة بتوفير كافة التيسيرات والإمكانات اللازمة لإنشاء أكبر عدد من الفصول على مستوى الجمهورية، بما يساهم فى حل مشكلات ارتفاع الكثافات بالفصول الدراسية، وتعدد الفترات الدراسية، وتوفير الخدمة التعليمية بالمناطق المحرومة، مشدداً على ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروعات بناء المدارس وبخاصة فى المناطق العشوائية، مع طرح أفكار جديدة لإنجاز مهمة تنفيذ إنشاء المدارس الجديدة من خلال المناقصات المحدودة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوسع فى إقامة مدارس المتفوقين، ومبادرة التعليم المصرية ـ اليابانية، مع الالتزام بدءاً من العام الدراسى الجديد بأداء الامتحانات باللغة التى يدرس بها الطلاب، كما طالب رئيس الوزراء بضرورة صياغة رؤية متكاملة لتغيير الصورة الذهنية حول التعليم الفنى، لزيادة إقبال الطلاب على هذا النوع من التعليم، مع ربط مخرجات التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل.

من جانبه، عرض الدكتور الهلالى الشربينى ـ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جهود الوزارة فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالى 2016/2017 والتى تشمل تنفيذ 43 ألف فصل فى مختلف المحافظات، حيث تم الطرح والتعاقد لـ30 ألف فصل بداية من 1/7/2016 وحتى اليوم، سيدخل منه الخدمة 20 ألف فصل جديد مع بداية العام الدراسى القادم. كما تم تناول خطة التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين، والتى تستهدف إنشاء مدرسة بكل محافظة، حيث أشار إلى أن هناك 11 مدرسة قائمة بعدد من المحافظات، وجارى العمل لإنشاء 3 مدارس أخرى تدخل الخدمة العام الدراسى المقبل. إلى جانب 14 مركزاً للموهوبين تم افتتاحهم العام الماضى والحالى.

وتطرق الوزير أيضاً إلى برامج التدريب والتنمية المهنية للمعلمين والقيادات الإدارية، وخطة تطوير المناهج التعليمية لمواكبة التطورات المعاصرة وفق نسق التعليم الحديث، وذلك بهدف تطوير مهارات الطلاب، وتنمية قدرات التفكير، والحرص على أن ترسيخ قيم الوطنية والإنتماء والتعريف بالحقوق والواجبات، وتشكيل الوعى لدى الطلاب، بالإضافة إلى موقف التوسع فى برنامج الدمج لذوى الاحتياجات الخاصة فى مدارس التعليم العام والفني، وكذا خطة تحقيق التنمية الشاملة فى منظومة التعليم الفني.

وعرض الوزير على رئيس مجلس الوزراء نماذج النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة "البوكليت" والتى يقوم على دمج ورقتى الأسئلة والإجابة معاً، كما استعرض الخطوات والإجراءات التى تتم فى إطار تطبيق هذا النظام فى الموعد المقرر، بما يساهم فى وضع حد لممارسات الغش والعمل على تحقيق أقصى درجات الضبط لمنظومة الامتحانات، إلى جانب تنمية مهارات التفكير وتطوير قدرات الطلاب.