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الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يزور المنطقة الازهرية بالمنيا

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الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يزور المنطقة الازهرية بالمنيا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يزور المنطقة الازهرية بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

زار الدكتور محى الدين العفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، اليوم، منطقة المنيا الأزهرية ولجنة الإفتاء .

وأكد عفيفي ان هناك اهتمام كبير من قبل الإمام الأكبر شيخ الأزهر لتفعيل دور الواعظ على ان يكون قادر على إدارة الأزمات ، موضخا أن العمل بالمسجد جزء من مجال العمل الميدانى ولابد من وجود مركز للفتوى في كل مدينة ومركز .

فيما عقد الشيخ ناصر عبد الرحمن مرسى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الازهرية ، إجتماع موسع مع واعظ منطقة المنيا بحضور قيادات المنطقة وذلك للإستماع لهم والوقوف على متطلباتهم خلال المرحلة المقبلة للدعوة الإسلامية.

 

 

 


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