أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نجل عم شهيد أسيوط: آخر زيارة له كانت منذ 3 أيام

Google+ Print
نجل عم شهيد أسيوط: آخر زيارة له كانت منذ 3 أيام نجل عم شهيد أسيوط: آخر زيارة له كانت منذ 3 أيام

>أسيوط - ضحا صالح - هيثم البدرى

قال محمود محمد صلاح نجل عم الشهيد عريف شرطة مصطفى على أحمد القاضى إن الشهيد كان فى زيارة لأسرته بقرية بنى قرة بمركز القوصية الجمعة الماضية، مشيرا إلى أن الشهيد متزوج منذ عامين ولديه طفلة عمرها 6 أشهر، ولديه شقيقان محمد الأكبر "أمين شرطة" وكريم الأصغر طالب بالثانوية الأزهرية.

 

وأضاف أن الشهيد من أسرة بسيطة وكان لا يعرف غير التسامح وحب الناس، وكان مقيم مع أشقائه فى منزل العائلة بالقرية، مضيفًا أنهم علموا بخبر استشهاده من وسائل الإعلام ومركز شرطة القوصية.

 

يذكر أنه استشهد 3 من رجال الشرطة من محافظة أسيوط هم رقيب عبد السميع فنجرى محمد مقيم قرية ساو مركز ديروط، وعريف مصطفى على أحمد مقيم قرية بنى قرة بحرى البلد القوصية، ومجند مرزوق عطا أحمد جاد الرب مقيم قرية بنى هلال القوصية من بين 8 شهداء فى الحادث الإرهابى الذى استهدف كمين النقب بمحافظة الوادى الجديد.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365