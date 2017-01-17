نجل عم شهيد أسيوط: آخر زيارة له كانت منذ 3 أيام

أسيوط - ضحا صالح - هيثم البدرى

قال محمود محمد صلاح نجل عم الشهيد عريف شرطة مصطفى على أحمد القاضى إن الشهيد كان فى زيارة لأسرته بقرية بنى قرة بمركز القوصية الجمعة الماضية، مشيرا إلى أن الشهيد متزوج منذ عامين ولديه طفلة عمرها 6 أشهر، ولديه شقيقان محمد الأكبر "أمين شرطة" وكريم الأصغر طالب بالثانوية الأزهرية.

وأضاف أن الشهيد من أسرة بسيطة وكان لا يعرف غير التسامح وحب الناس، وكان مقيم مع أشقائه فى منزل العائلة بالقرية، مضيفًا أنهم علموا بخبر استشهاده من وسائل الإعلام ومركز شرطة القوصية.

يذكر أنه استشهد 3 من رجال الشرطة من محافظة أسيوط هم رقيب عبد السميع فنجرى محمد مقيم قرية ساو مركز ديروط، وعريف مصطفى على أحمد مقيم قرية بنى قرة بحرى البلد القوصية، ومجند مرزوق عطا أحمد جاد الرب مقيم قرية بنى هلال القوصية من بين 8 شهداء فى الحادث الإرهابى الذى استهدف كمين النقب بمحافظة الوادى الجديد.