بالصور..وزير بريطاني يشيد بإجراءات الأمن بمبني 2 الجديد بمطار القاهرة

أشاد روبرت بن والاس وزير الأمن البريطاني، بمستوي خدمات وإمكانيات مبنى “2″ الجديد بمطار القاهرة الدولي، وذلك أثناء جولة تفقدية للمبني الجديد مع شريف فتحي وزير الطيران المدنى، والوفد المرافق له، حيث تفقد الجانب البريطاني المبنى للتعرف على إمكانياته، وسير عمل الرحلات منه خاصة بعد افتتاحه التجريبي وانتقال عدد كبير من الشركات للعمل منه.

كما بحث شريف فتحى وزير الطيران المدني مع وزير الأمن البريطاني، سبل التعاون بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني، وعودة تشغيل الرحلات إلي مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال لقاء عقده الوزير مع المسئول البريطاني والوفد المرافق له بحضور السفير جون كاسون سفير بريطانيا بالقاهرة.