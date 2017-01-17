أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور..وزير بريطاني يشيد بإجراءات الأمن بمبني 2 الجديد بمطار القاهرة

Google+ Print
وزير الأمن البريطانى أثناء جولته التفقدية

وزير الأمن البريطانى أثناء جولته التفقدية

 

 

أشاد روبرت بن والاس وزير الأمن البريطاني، بمستوي خدمات وإمكانيات مبنى “2″ الجديد بمطار القاهرة الدولي، وذلك أثناء جولة تفقدية للمبني الجديد مع شريف فتحي وزير الطيران المدنى، والوفد المرافق له، حيث تفقد الجانب البريطاني المبنى للتعرف على إمكانياته، وسير عمل الرحلات منه خاصة بعد افتتاحه التجريبي وانتقال عدد كبير من الشركات للعمل منه.

كما بحث شريف فتحى وزير الطيران المدني مع وزير الأمن البريطاني، سبل التعاون بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني، وعودة تشغيل الرحلات إلي مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال لقاء عقده الوزير مع المسئول البريطاني والوفد المرافق له بحضور السفير جون كاسون سفير بريطانيا بالقاهرة.

 

 

unnamed (12)

unnamed (13)

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا