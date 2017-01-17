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البورصة تربح 5 مليارات جنيه فى ختام تعاملات اليوم

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البورصة تربح 5 مليارات جنيه فى ختام تعاملات اليوم البورصة تربح 5 مليارات جنيه فى ختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية

 

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 5 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة ،اليوم، ليغلق عند مستوى 637،844 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، خاصة المؤشر الرئيسى الذى يواصل تحقيق مستويات قياسية، وذلك مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.29%، ليغلق عند مستوى 13436 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 13380 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 481 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.94%، ليغلق عند مستوى 1169 نقطة.

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