مصادر: أنقرة تدرس ترحيل قيادات إخوانية متورطة في التحريض على الإرهاب

كتب- محمد سامي

أفادت مصادر تركية، إن أجهزة الأمن أعدت قوائم بأسماء عناصر الإخوان الموجودين لديها، تمهيدًا لترحيل عدد منهم، خاصة العناصر المتورطة فى التحريض على الإرهاب عبر قنوات تليفزيونية.

ورجحت المصادر، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن تكون إجراءات أنقرة ضد الإخوان بهدف تعزيز العلاقات مع روسيا والإدارة الأمريكية الجديدة. وأضافت أن السلطات التركية تبحث إمكانية فرض قيود على حركة أموال الإخوان المقيمين على أراضيها، تحسبا للتعرض لعقوبات أمريكية، فى ظل الاتجاهات الجديدة لواشنطن تحت رئاسة دونالد ترامب.

كانت تركيا استضافت عددا كبيرا من قيادات الإخوان الهاربين من مصر، بعضهم على قوائم الانتربول، أبرزهم مسئول الإخوان فى تركيا مدحت الحداد، شقيق عصام الحداد مساعد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وهو أحد القيادات الموالية لجبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط السابق، وعمرو دراج القيادي بالحرية والعدالة، وجمال عبدالستار، ووصفى أبوزيد، وحمزة زوبع، وعادل راشد، ومحمد عماد صابر، وأشرف عبدالغفار، ومحمد الفقى، ومحمد جابر، ورضا فهمى، وعبدالغفار صالحين، وتامر عبدالشافى، وهبة زكرى، وهويدا حامد.

وتبث من تركيا أيضا قنوات إخوانية، أبرزها قناة “الشرق” و”مكملين”، اللتان يعمل فيهما عناصر إخوانية صدرت ضدهم أحكام من القضاء المصري مثل معتز مطر ومحمد ناصر.

يذكر أن هناك تقاربا بين روسيا وتركيا خلال الفترة الماضية بعد فترة من جمود العلاقات بين الطرفين بسبب خلافات حول الملف السوري.