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خطوات استخراج “الفيش” في 15 دقيقة

  • مصر
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خطوات استخراج “الفيش” في 15 دقيقة خطوات استخراج “الفيش” في 15 دقيقة

لا تقف أمام مديريات الأمن أو أقسام الشرطة ومقار الأدلة الجنائية من أجل استخراج صحيفة الحالة الجنائية بعد الآن، حيث بات في الإمكان توفير الكثير من الوقت والجهد المهدر في إتمام تلك العملية وتلخيصها في 15 دقيقة فقط ولكي تفعل ذلك عليك بمعرفة المعلومات الكافية عن طريقة استخراج الفيش.

 

الشروط الواجب مراعاتها حتى تتمكن من استخراج صحيفة الحالة الجنائية “الفيش” بسهولة ولا تتعرض لتضييع الكثير من الوقت:

    يجب أن تحضر بطاقة الرقم القومي الخاصة بك “إثبات الشخصية” وغير منتهية أو جواز السفر الخاص بك إن كنت تملكه وذلك لمن هم أكبر من 16 سنة ، أما من هم دون السادسة عشر فيمكنهم إحضار شهادة الميلاد.
    قم بشراء الصحيفة المطورة بمبلغ 12 جنيهاً ومعه طابع شرطة يبلغ ثمنه 3 جنيهات.
    إذا كنت تود تقديم الفيش إلى جهة أجنبية أو لخارج فقم بالتصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية ثم من قنصلية الدولة الأجنبية المقرر السفر إليها.
    يستخرج الفيش في مواعيد عمل محددة من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءاً بخلاف الخميس والذي تنتهي فيه الفترة الرسمية للعمل الساعة 3 مساءاً وأيضا يوم الجمعة والعطلات الرسمية وبهذا توفر كثيراً على نفسك عناء الوقوف في طوابير أو الذهاب لإحضار أوراق مطلوبة.

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