بالصور..انطلاق حملة «معًا نحو بورسعيد الجديدة بلا أمية..بلا إدمان»

انطلقت صباح اليوم، فعاليات حملة “معاً نحو بورسعيد الجديدة .. بلا أمية .. بلا إدمان “، تحت رعاية السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والتى أطلقها مركز النيل بمجمع إعلام بورسعيد، بمشاركة الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع المحافظة، و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء و مديرية الشئون الصحية و جمعية رائدات بورسعيد.

و أكدت مرفت الخولى مدير مجمع إعلام بورسعيد، أن الهيئة العامة للاستعلامات تستهدف دعم الأنشطة الإعلامية التى تؤدى لتحقيق رؤية مصر 2030، وأن فكرة الحملة الإعلامية الى تم تدشينها اليوم، بمركز طبى عمر بن الخطاب، و مركز عثمان بن عفان بحى الزهور، جاءت فى إطار مشاركة مركز النيل بالمجمع، فى برنامج التوعية برعاية محافظ بورسعيد، للوصول بحى الزهور و الضواحى، بلا أمية خلال عام 2017، و أيضًا تفعيًلا لبرنامج “أصدقاء الأسرة”، لتوعيتهم بمخاطر إدمان المخدرات، و رفع الوعى بخطورتها و تأثيرها اجتماعيًا و صحيًا و على معدل الإنتاجية للفرد.

كما أكد بسام زايدة مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع بورسعيد، أن حملة التوعية ستتم لمحو أمية 5000 أمى كمرحلة أولى، خلال ستة أشهر فى الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر، وأن هناك فريق عمل مدرب للمشاركة فى التعليم و التدريب فى فصول محو الأمية، وأن حملتنا بمشاركة مجمع إعلام بورسعيد، هى أولى الخطوات للإعلان عن البرنامج التدريبى و دعوة اكبر فئة من الأميين للمشاركة فى فصول محو الأمية.

و فى سياق متصل أضاف الدكتور إبراهيم عسكر، والاستاذ عمرو غنيم مسئولى صندوق مكافحة و علاج الإدمان، أن خطة الصندوق تستهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة و التى يتم تداولها شعبيًا حول المخدرات و أن تنفيذ برنامج ” أصدقاء الأسرة “، اليوم، هو أول خطوات الوصول لكل المواطنين من خلال تواصل مباشر و فعال، حول أهم السلوكيات المتبعة فى استخدام الأدوية، والتى من الممكن أن تصل للإدمان دون وعى من لمستخدمين.

و استكمل الحوار الاستاذة أمينة الحصرى، مشرفة الرائدات الريفيات بمديرية الشئون الصحية، و رئيس جمعية رائدات بورسعيد، أنه تم تكليف الجمعية من قبل السيد المحافظ بتوعية الأسر بأهمية الانتظام فى فصول محو الأمية لأنها البداية فى التمية، و كما خصص مبالغ مالية و هدايا عينية من البطاطين، و المواد التموينية، تشجيعًا للمنتظمين فى الفصول، كما أعلن أيضًا عن تخصيص أماكن فى المراكز الطبية لفتح فصول محو الأمية و فتح فرص عمل للشباب للمشاركة فى التدريب.

هذا و قد شارك فى التوعية من الهيئة العامة لتعليم الكبار، الاستاذة هويدا عطيه الله مدير العلاقات العامة، و الاستاذة زينب عبده حسين مديره التخطيط، وأيضًا من مديرية الشئون الصحية، الاستاذة نجيه العباسى مشرفة الرائدات.

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