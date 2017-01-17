ضبط 91 طن سكر و942 لتر زيت تموينى و25 طن دقيق مدعم بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة تمكنت من ضبط 91 طن سكر و942 لتر زيت تمويني و25 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة وبذل المزيد من الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجاري وضبط أي حالات تلاعب بالأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

كانت الحملات التمونية التي قامت بها مباحث التموين بالإشتراك مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري قد تمكنت من ضبط 936 قضية تموينية لقضايا إتجار وغش تجاري في السلع المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وقال العميد عصام أبوشقة مدير إدارة مباحث التموين أن القضايا التموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن ، وعدم وجود لوحة إعلان عن الأسعار، وعدم الاعلان عن المقررات التموينية ، وعدم حمل شهادة صحية فضلاً عن قضايا أخرى لجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق ، واستخدام اسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأضاف أبوشقة إنه تم ضبط 785كيلو لحوم ودجاج غير صالحة للاستخدام الآدمي و5كيلو سمك غير صالحة ، و25طن و850كيلو دقيق بلدي مدعم ، و91طن و768كيلو سكر تمويني ، و942 لتر زيت تمويني و116علبة سجائر لبيعها بأزيد من سعرها بغية التربح غير المشروع ، و154 اسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها وبأزيد من سعرها، و498من السلع الغذائية ، و40كيلو ردة و50 كيلو من الألبان غير صالحة للاستخدام فضلاً عن عدد 14 ألف و855 كارتونة تونة وشيبسي غير صالحة للاستخدام قبل بيعها في السوق السوداء مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حق المواطن في الحصول على السلع المختلفة والمتاجرين بصحته وحماية المستهلك من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.