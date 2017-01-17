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حقيقة إلغاء الأرز من المقررات التموينية

  • مصر
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حقيقة إلغاء الأرز من المقررات التموينية حقيقة إلغاء الأرز من المقررات التموينية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بإلغاء الأرز من المقررات التموينية وعزم على هذا يأتي نتيجة قلة الكميات الموجود منه فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا أساس له وأن الوزارة لديها كميات كافية من الأرز لتلبية احتياجات المواطنين.

 

وأضاف أن الوزارة تخطط لضخ كميات كبيرة من السلع التموينية وذلك بعد الاتفاق الذي عقدته مع منتجي تلك السلع من الشركات مثل الأرز والمكرونة وزيوت الطعام وغيرها تلبية لحاجة المواطن من تلك السلع الغذائية الضرورية والتي لا غنى عنها لأي فرد.

 

جدير بالذكر أن تداول تلك الشائعات والتي تم نفيها تماما قد أثارت غضب الكثيرين وسخطهم وخاصة أن الحالة المعيشية لهم في وضع حرج للغاية بعد ارتفاع الكثير من السلع والخدمات نتيجة قرار التعويم الأخير والذي كان أثره واضحاً على الاقتصاد المصري عامة والمواطنين خاصة وذكرت وزارة التموين أنه ينبغي التأكد من أية أخبار تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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