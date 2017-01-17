ننشر تشكيل منتخب الشباب أمام المغرب

كتب محمد ربيع

أعلن معتمد جمال المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 97، التشكيل الذى سيبدأ به ودية المغرب، المقرر لها الثالثة مساءً باستاد القاهرة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية بزامبيا 2017، وهو: عمر وائل وعمرو السعداوى ومحمود مرعى وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وأكرم توفيق وأحمد رمضان وأحمد حمدى ومحمود سامى وناصر ماهر ومصطفى محمد.

وجاء على دكة البدلاء كل من: محمد عصام ومحمد صلاح مصطفى محمود وعلى حسين ومدحت إبراهيم وعمر مرموش ومحمد صادق وأحمد مصطفى وصلاح محسن وعمرو يحيى.

جّاء تشكيل منتخب المغرب المهدى بن عبيد وعبد الهادى بوماذيرج وأشرف دارى وعبد المنعم بو تويل وزكريا ناظج ووفهد ريفى ووانس جيرون وانس باش وحمزة هانورى وعقمان ساديف ومحمد المرابط.