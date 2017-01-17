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مباحث تموين دمياط تضبط تاجرا يحتكر 80 طن أرز داخل مخزن بالسرو

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مباحث تموين دمياط تضبط تاجرا يحتكر 80 طن أرز داخل مخزن بالسرو مباحث تموين دمياط تضبط تاجرا يحتكر 80 طن أرز داخل مخزن بالسرو

>دمياط - عبده عبد البارى

تمكنت مباحث بدمياط، برئاسة رامى جلال معاون قسم مباحث التموين، بالتنسيق مع الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث قسم شرطة السرو، من ضبط 80 طن أرز داخل مخزن مملوك لـ"رضا . ق" تاجر.

 

كانت معلومات قد وردت إلى الرائد أحمد عبد الباقى، تفيد بقيام المتهم بتخزين أطنان من الأرز بغرض الاحتكار ورفع سعره، فتم التنسيق مع مباحث التموين بدمياط، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم، والتحفظ على كميات الأرز.

 

داهمت حملة أمنية المخزن المذكور، وتم ضبط صاحب المخزن وبحوزته 80 طن أرز، وتم تشميع المخزن، والتحفظ على كميات الأرز المضبوطة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم  110 لسنة 2017 جنح قسم شرطة السرو.

 

 

 

 


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