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القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر ومالي فى المباراة الأولي من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2017

  • رياضة
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القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر ومالي فى المباراة الأولي من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2017 القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر ومالي فى المباراة الأولي من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2017

نقدم لكم اليوم القنوات الناقلة المجانية لمباراة ومالي فى بطولة إفريقيا 2017 التي سوف تقام فى الجابون، ويلتقي اليوم المصري اليوم مع نظيرة المالي فى أول مباراة لمصر فى دور المجموعات، وتنضم مصر للمجموعة الرابعة برفقة المنتخب الأوغندي والغاني والمالي وسوف تكزن مباراة المنتخب المصرى فى تمام الساعة التاسعة مساءا.

وويسعى المنتخب المصري من خلال المباراة الأولي الى تحقيق أول فوز للعرب ببطولة إفريقيا 2017 بعد أن تعادل المنتخب الجزائرى مع زيمبابوى 2/2، وخسارة المنتخب التونسي من السنغال 2/0، وخسارة المنتخب المغربي من الكونجو 1/0 ويلتقى ايضا فى هذة المجموعة الرابعة المنتخب الغانى مع نظيرة الاوغندى.


القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر ومالي

نقدم لكم اليوم القنوات الناقلة المجانية لمباراة دور المجموعات لبطولة أمم  إفريقيا 2017، وهذه القنوات سوف تنقل مباراة مصر ومالى اليوم وايضا باقي مباريات البطولة.

قناة Tv Congo

القمر :- الهوت بيرد

التردد :- 11623 راسي

قناة Tivibu Spor 1

القمر :- التركى

التردد:- 11853 افقى

قناة ORTB

القمر :- أتلانتك بيرد 3

التردد :- 12690 راسي

قناة ORTM

القمر :- يوتلساتw3

التردد :- 11221 افقى

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