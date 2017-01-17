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توجيه تهم التحريض على قلب نظام الحكم لـ8 من أعضاء جماعة الإخوان بالأردن

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توجيه تهم التحريض على قلب نظام الحكم لـ8 من أعضاء جماعة الإخوان بالأردن توجيه تهم التحريض على قلب نظام الحكم لـ8 من أعضاء جماعة الإخوان بالأردن

>كتب أحمد علوى

وجه المدعى العام بمحكمة أمن الدولة الأردنية تهمة التحريض على قلب نظام الحكم لـ8 مشتبه بهم معظمهم من كوادر جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية.

 

وقال مصدر قضائى لموقع"24" الإماراتى، إن المدعى العام أمر بتوقيف المتهمين على خلفية هذه التهمة، وتم ترحيلهم إلى سجون مختلفة فى المملكة الأردنية.

 

وكان الموقوفون تم القبض عليهم بعد أن حرضوا على عصيان مدنى عقب اجتماع عقدوه فى مدينة الرصيفة يوم الجمعة الماضى، احتجاجا على نية تعديل نسبة الضريبة على المبيعات على العديد من السلع، لمواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة والذى يبلغ نحو 650 مليون دولار.

 


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