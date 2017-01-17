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زى النهاردة.. انتقال "أمير القلوب" من الترسانة إلى الأهلي

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زى النهاردة.. انتقال "أمير القلوب" من الترسانة إلى الأهلي زى النهاردة.. انتقال "أمير القلوب" من الترسانة إلى الأهلي

>كتب هيثم عويس

فى مثل هذا اليوم من عام 2003 انتقل أمير القلوب محمد أبو تريكة من الترسانة للأهلى فى صفقة كلفت الخزينة الحمراء 450 ألف جنيه فقط، سدد منها الأخير 300 ألف جنيه وتكلف أحد رجال الأعمال 150 ألف جنيه، لينتقل أبو تريكة بعدها للأهلى لمدة أربعة مواسم ونصف ويبدأ فى تسطير أسمه بأحرف من نور مع عمالقة الكرة المصرية وكان عمر اللاعب وقتها 25 عاما. 

 

 

وقد استطاع محمد أبو تريكة خلال الفترة التى شارك فيها مع الأهلى لمدة 8 مواسم قضاها داخل القلعة الحمراء، أن يحصل على العديد من البطولات المحلية والقارية، بالإضافة لبطولتين كأس أمم أفريقيا مع الوطنى عامى 2006 و2008.

 

 

وبات تريكة أيقونة للالتزام والاحترام داخل الملاعب المصرية حتى بعد اعتزاله بعدما أصبح مثل يحتذى به فى كل شىء.  


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