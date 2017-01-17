شرطة الفجيرة تطلق الشخصية الكرتونية "صالح"

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة شخصيتها الكرتونية ( صالح ) والتي تهدف إلى تعزيز الهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية والقيادة العامة المتمثل في تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.

وتم اختيار شكل الشخصية الكرتونية على هيئة رجل الشرطة والمستوحاة من زي رجل الشرطة قديماً مع إدخال بعض التعديلات في شكل الشخصية.

كما تم استخدام الغترة والعقال كون رجل الشرطة في الماضي يستخدمها مع الزي في تلك الفترة الزمنية. وستسهم الشخصية في تقريب الصلات وكسر الحواجز بين الشرطة والمجتمع من خلال المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تنظمها القيادة، كما سيتم المشاركة فيها خارجياً في حال تم طلبها من قبل المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية.

ووجه العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام الشرطة بضرورة مشاركة المجتمع في كافة مناسباتهم، مؤكداً على أهمية التواجد الدائم والمشاركة المجتمعية بما يسهم في تقوية أواصر التواصل بين الشرطة وكافة فئات المجتمع.