منصور بن زايد يستقبل وفدا وزاريا من جمهورية كازاخستان

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم في قصر الرئاسة وفدا من كازاخستان يضم كلاً من معالي أسكار مامين النائب الأول لرئيس الوزراء ومعالي جينيس قاسيمبيك وزير الاستثمارات والتنمية ومعالي بيبوت أتامكولوف وزير الصناعة الدفاعية والفضائية ومعالي أسكار جوماغالييف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية النووية كازاتومبروم.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالوفد الزائر متمنياً لعلاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان مزيداً من النمو والتطور في مختلف المجالات مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تعمل على تعميق وتقوية علاقاتها مع كازاخستان بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية وغيرها من المجالات التي تخدم مصالح البلدين إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد خلال اللقاء على نتائج أعمال الاجتماع الوزاري للدورة السادسة للجنة المشتركة العليا بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل وسعادة فارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية و سعادة خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.