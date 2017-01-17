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بالصور..سلطات مطار القاهرة تمنع دخول الصحفيين بداخل صالة كبار الزوار

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مطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي

اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، تجاه الصحفيين العاملين بالمطار، والذين يحملون تصريح دخول الدائرة الجمركية المعتمد من كل الجهات الأمنية بالمطار، بعدم التعامل معهم داخل استراحة كبار الزوار والمعروفة “باب 27″، والتي يصل فيها اغلب الوفود الدبلوماسية والوزراء.

وقال العاملون بالاستراحة، للصحفيين أثناء تغطية العمل اليومي المعتاد أن هناك تعليمات من شركة ميناء القاهرة الجوي والجهات الأمنية بعدم التعامل مع الصحفيين، أو إعطائهم أي معلومات عن وصول أو مغادرة أي وفود دبلوماسية، أو وزراء أو سفراء دول، والتي تستخدم الاستراحة في السفر والوصول.

وأضاف العاملون، أنهم تلقوا تعليمات من صلاح جبريل المشرف العام علي الاستراحة، بعدم التعامل مع الصحفيين والالتزام بالتعليمات، وأشار العاملون إلي أنه تم وضع منشور لهم داخل الاستراحة بهذا المعني، وأنه في حالة المخالفة سوف يتم محاسبة أي موظف يقف مع أي صحفي أو يتحدث معه، وسوف يتم نقله إلي أي إدارة أخري بالمطار.

 

 

 

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