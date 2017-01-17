وزير الخارجية الأردنى يبحث مع "أبو الغيط" تحضير القمة العربية بـ"عمان"

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بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى، أيمن الصفدى، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التعاون الثنائى والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة فى عمان نهاية شهر مارس القادم، وأهمية تعزيز العمل العربى المشترك بما يحقق المصالح العربية.

جاء ذلك فى اتصال هاتفى، تلقاه ،الصفدى"، من "أبو الغيط"، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، وتم خلاله التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على استمرار التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا والتطورات التى تواجهها المنطقة.