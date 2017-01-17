الزمالك يعاقب رمزى خالد بسبب الغياب

كتب أحمد توفيق

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، توقيع عقوبة مالية ضد رمزى خالد لاعب الفريق، بسبب غيابه عن المران الجماعى اليوم بدون الحصول على إذن.

قال أحمد مرتضى فى تصريحات صحفية، إنه سيتم تطبيق لائحة العقوبات على رمزى خالد بعد غيابه بدون إذن، موضحًا وجود لائحة تحكم علاقة كل اللاعبين بنادى الزمالك.

وغاب رمزى خالد عن التدريبات الجماعية لنادى الزمالك اليوم الثلاثاء، بعد إعلان مسئولى ناديه استبعاده من القائمة الأفريقية للموسم الجديد، والتى ضمت 21 لاعبا وخلت من أسماء بعض اللاعبين على رأسهم رمزى خالد وباسم مرسى وإسلام جمال ومايوكا ومصطفى فتحى.

وكان رمزى خالد أحد المرشحين بقوة للرحيل عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى الحالى، لكن شهدت الساعات الأخيرة ارتفاع أسهم بقائه فى القلعة البيضاء.