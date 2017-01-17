أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الزمالك يعاقب رمزى خالد بسبب الغياب

Google+ Print
الزمالك يعاقب رمزى خالد بسبب الغياب الزمالك يعاقب رمزى خالد بسبب الغياب

>كتب أحمد توفيق

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، توقيع عقوبة مالية ضد رمزى خالد لاعب الفريق، بسبب غيابه عن المران الجماعى اليوم بدون الحصول على إذن.

 

قال أحمد مرتضى فى تصريحات صحفية، إنه سيتم تطبيق لائحة العقوبات على رمزى خالد بعد غيابه بدون إذن، موضحًا وجود لائحة تحكم علاقة كل اللاعبين بنادى الزمالك.

 

وغاب رمزى خالد عن التدريبات الجماعية لنادى الزمالك اليوم الثلاثاء، بعد إعلان مسئولى ناديه استبعاده من القائمة الأفريقية للموسم الجديد، والتى ضمت 21 لاعبا وخلت من أسماء بعض اللاعبين على رأسهم رمزى خالد وباسم مرسى وإسلام جمال ومايوكا ومصطفى فتحى.

 

وكان رمزى خالد أحد المرشحين بقوة للرحيل عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى الحالى، لكن شهدت الساعات الأخيرة ارتفاع أسهم بقائه فى القلعة البيضاء.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365