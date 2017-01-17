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«الوزراء» يطلق تطبيق «إيجابي» لخدمة المواطنين

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«الوزراء» يطلق تطبيق «إيجابي» لخدمة المواطنين «الوزراء» يطلق تطبيق «إيجابي» لخدمة المواطنين

صورة توضيحية للتطبيق

(أ.ش.أ)

قال المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه تم إطلاق تطبيق «إيجابي» على موقع جوجل خلال شهر سابق، وتم البث التجريبي له، لافتًا إلى أن خلال الشهر القادم يتم إطلاق نسخة أخرى منه، ويهدف لمتابعة ورصد المعلومات الموثقة بشكل مجاني للمواطنين.

وأوضح الجمل، أن المركز يهدف إلى التقرب إلى المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومشاركتهم في الأراء ومعرفتها، لافتًا إلى أن التطبيق يعتمد على قيام المواطن بنقل الصور السلبية في الشارع المصري ونقلها إلى من خلال التطبيق للمساعدة على حلها، وأنه تم دخول 16 ألف مواطن على التطبيق، وقاموا بإنزال التطبيق على المحمول، ويوجد عدد من المواطنين أعطوا التطبيق نحو 4.5 درجة من 5 درجات، وفي القاهرة تم رصد فوق 150 مخالفة في البداية ويعتبر هذا شكل طيب لعمل التطبيق.

ولفت إلى أن هدف المركز إلى خدمة المواطن بشكل سريع وخدمة الأجهزة التنفيذية لكي يشعر المواطن أن الحكومة تستمع إليه وتشعر به.

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