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«أبو الغيط »يبحث مع وزير الخارجية الأردني التحضير للقمة العربية المقبلة بعمان

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«أبو الغيط »يبحث مع وزير الخارجية الأردني التحضير للقمة العربية المقبلة بعمان «أبو الغيط »يبحث مع وزير الخارجية الأردني التحضير للقمة العربية المقبلة بعمان

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التعاون الثنائي والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة في عمان نهاية شهر مارس القادم، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك بما يحقق المصالح العربية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من أبو الغيط اليوم, وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، وتم خلاله التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية والحرص
> المشترك على استمرار التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا والتطورات التي تواجهها المنطقة.

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