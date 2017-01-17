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بالصور ..وكيل تعليم البحر الأحمر يجتمع بموجهى العموم لمناقشة "البوكلت"

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بالصور ..وكيل تعليم البحر الأحمر يجتمع بموجهى العموم لمناقشة "البوكلت" بالصور ..وكيل تعليم البحر الأحمر يجتمع بموجهى العموم لمناقشة "البوكلت"

>البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اليوم الثلاثاء هشام منير عبد الغني وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اجتماعا بحضور محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية مع موجهي عموم المواد الدراسية الاساسية لمناقشة نموذج الورقة الامتحانية البوكلت.

حضر الاجتماع سيد جودة مدير ادارة التعليم الثانوي بالمديرية ومحسن فوزي مدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية لمراجعة التعليمات الوزارية الخاصة بنموذج الورقة الامتحانية البوكلت وطباعتة من على موقع الوزارة لتوعية المعلمين وتدريب الطلاب على هذه النمازج ومراجعة الاستعدادات النهائية.

كما ناقش الاحتماع إستضافة القافلة التعليمية من نخبة من خبراء جميع المواد الدراسية للثانوية العامة يومي 19 و20 من يناير الجارى بقصر ثقافة الغردقة من الساعة التاسعة صباحا وكذلك متابعة امتحانات الشهادات المحلية وتعليمات التصحيح .

 

 


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