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ضبط 226 قضية تموينية بالدقهلية خلال عدة حملات

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ضبط 226 قضية تموينية بالدقهلية خلال عدة حملات ضبط 226 قضية تموينية بالدقهلية خلال عدة حملات

>الدقهلية ـ محمد حيزة

أعلن حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، ضبط ٢٢٦ قضية تموينية، تنوعت بين عدم الإعلان عن التسعيرة، ومنشآت بدون ترخيص، وانفلونزا الطيور.

 

وقد قامت مباحث ، برئاسة العميد باهي زقزوق، التابعة لمديرية أمن الدقهلية، برئاسة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، بضبط عدد من السلع بالمخالفة شملت عدد ١٠ طن أرز، و ٧٠٠٠ لتر بنزين وسولار، و ٤٠١٩٥ مضبوطات أدوية بشرية، وعدد ٩٧٠ كيلو سكر، بالإضافة إلى ضبط ٥ طن دقيق، و٧ قضايا في مجال السلع المدعمة باجمالي قيمته ٦٠١٤٢،٧٢ جنيه، وعدد ٣ طن مواد متنوعة للغش التجاري، فضلا عن اعدام عدد ٥٤ طائر متنوع للاصابة بانفلونزا الطيور.

 

كما تم ضبط ضبط ١٥٣ قضية عدم إعلان عن الأسعار، وعدد ١٥ قضية إدارة منسأة بدون ترخيص، و٥ قضايا ميزان غير مدموغ، وعدد ١٤ قضية عدم حمل شهادة صحية، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات.

 

جاءت تلك البيانات، وفقا لتقرير الإدارة العامة للمتابعة، والذي قدمه السيد صبح مدير الإدارة، لملخص مجهودات ادارة مباحث التموين خلال شهر ديسمبر الماضي.

 

كما شدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة، وإحالة جميع القضايا إلى النيابة، لإعمال شئونها مع ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الانضباط، وتوافر كافة السلع للمواطنين خاصة السلع التموينية والغذائية، واسطوانات البوتاجاز.

 

 


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