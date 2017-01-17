أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 1689 كيلو دواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك بإمبابة

Google+ Print
ضبط 1689 كيلو دواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك بإمبابة ضبط 1689 كيلو دواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك بإمبابة

>كتبت ـ إيناس البنا

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة بالتعاون مع قوة من مباحث ، من ضبط 1689 كيلو دواجن مفروم ومقطعات دواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمنطقة إمبابة.

 

وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى إطار تشديدات مجلس الوزراء بالرقابة على الأسواق، قام جهاز التفتيش بالمديرية بضبط 112 كيلو مصنعات لحوم وكبدة ولحوم مفرومة، لدى ثلاجة لحفظ اللحوم، و1500 كيلو لحوم مفرومة ودواجن فاسدة بثلاجة حفظ مجمدات، و77 كيلو لدى محل آخر عبارة عن دهون ودواجن وكبدة أيضا غير صالحة، وذلك خلال حملة بمنطقة إمبابة، موضحا أنه تم تحرير المحضر رقم 1667 جنح إمبابة، وجارى عرضه على النيابة.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو