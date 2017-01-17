ضبط 1689 كيلو دواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك بإمبابة

كتبت ـ إيناس البنا

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة بالتعاون مع قوة من مباحث التموين، من ضبط 1689 كيلو دواجن مفروم ومقطعات دواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمنطقة إمبابة.

وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى إطار تشديدات مجلس الوزراء بالرقابة على الأسواق، قام جهاز التفتيش بالمديرية بضبط 112 كيلو مصنعات لحوم وكبدة ولحوم مفرومة، لدى ثلاجة لحفظ اللحوم، و1500 كيلو لحوم مفرومة ودواجن فاسدة بثلاجة حفظ مجمدات، و77 كيلو لدى محل آخر عبارة عن دهون ودواجن وكبدة أيضا غير صالحة، وذلك خلال حملة بمنطقة إمبابة، موضحا أنه تم تحرير المحضر رقم 1667 جنح إمبابة، وجارى عرضه على النيابة.