أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محامى متهمى "حرق محابس الغاز الطبيعى": نيابة جنوب القاهرة تسلمت القضية

Google+ Print
محامى متهمى "حرق محابس الغاز الطبيعى": نيابة جنوب القاهرة تسلمت القضية محامى متهمى "حرق محابس الغاز الطبيعى": نيابة جنوب القاهرة تسلمت القضية

>كتب أحمد إسماعيل

قال المحامى بالنقض عماد مبارك، ودفاع متهمى قضية "حرق محابس الغاز الطبيعى بحلوان"، إن نيابة جنوب القاهرة الكلية تسلمت ملف قضية اتهام 23 شخصا بحرق محابس الغاز الطبيعى بحلوان، للتصرف فى الاتهام الأول وهو الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

وأضاف "مبارك" فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة قالت فى حيثياتها إنه جاء مرتطبا ارتباطا لا يقبل التجزئة عن باقى الاتهامات الواردة بأمر الإحالة الذى سحب الاختصاص للقضاء العسكرى، إعمالا بنص القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، ولما كانت المحكمة قد قضت بالبراءة بالنسبة للاتهامات الأخرى، وقع الاتهام الأولفى اختصاص المحاكم العادية وليست العسكرية .

وقضت المحكمة العسكرية فى حكمها الصادر فى 6 ديسمبر الماضى ببراءة 23 متهماً بينهم 4 محبوسين و19 هاربين فى القضية رقم 2 لسنة 2015 جنايات عسكرية، إدارة المدعى العام العسكرى، والمعروفة إعلامياً بـ"حرق غرف محابس الغاز الطبيعى" التابعة للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى "تاون غاز"، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الاتهام الأول المسند للمتهمين، مع إحالة أوراق الدعوى للنيابة العسكرية، لإعمال شئونها فيها .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365