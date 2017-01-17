القبض على ربة منزل وراء سرقة مصوغات ذهبية من شقة بأسوان

أسوان – صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من ربة منزل بأسوان، التى كانت قد أبلغت عن سرقة مصوغاتها الذهبية من داخل شقتها بالمدينة.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة ثان أسوان بلاغًا من المدعوة "آ. ج" - 25 سنة ربة منزل- ومقيمة عمارات النفق بمدينة أسوان باكتشافها سرقة مصوغات ذهبية عبارة 5 غوايش و3 كوليه وخاتمين وإنسيال و2 دلايه سلسلة وحلق ومحبس ومبلغ مالى حوالى 3 آلاف جنيه من داخل الشقة سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة ضباط مباحث القسم، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "م.س"- 24 سنة - ربة منزل ومقيمة مدينة أسوان، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وبإرشادها ضبط كافة المسروقات المبلغ بسرقتها، وجارى تطوير مناقشتها للوقوف على مدى نشاطها الإجرامى، وتحـرر عن ذلك المحضر رقم 429 لسنة 2017 جنح القسم، وجار العرض على النيابة العامة.