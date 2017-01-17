تأجيل محاكمة 17 أمين شرطة بتهمة التجمهر وتعطيل العمل لجلسة 24 يناير

كتب أحمد إسماعيل

قررت منذ قليل محكمة جنح مصر القديمة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 17 من أمناء شرطة السياحة بينهم 10 محبوسين و7 هاربين، فى اتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل لجلسة 24 يناير الجاري، للاطلاع والمستندات.

وقال أحمد عبد العظيم وصلاح السنطى هيئة دفاع المتهمين انهم طالبوا بضم دفتر أحوال الوحدة ودفاتر المالية، والتقارير السرية الخاصة بجميع المتهمين.

حضر الأمناء المتهمين باكرا فى حراسة امنية مشددة وتم ايداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة بأشراف العميد محمد الصغير قائد حرس الحدود تمهيدا لبدء إجراءات محاكمتهم

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حددت برئاسة أحمد عبد العزيز، وإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، اليوم لبدء المحاكمة، وكشفت التحقيقات التى أجراها أحمد شادوفة وأحمد معاذ وكيلى النيابة عن تحريض المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى على التجمهر أمام مبنى الإدارة ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات.

وأضافت التحقيقات: بالفعل تجمهر نحو 100 فرد، وأعلنوا امتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من ضباط الإدارة للتحدث مع قادة التجمهر لكنهم بادروا بالاعتداء عليهم بالحجارة وعندما دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم رفضوا، فأمر بالقبض عليهم وبالفعل تم القبض على 10 منهم وهرب 7 آخرين.