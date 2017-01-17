أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الطيب»: لايوجد أزهرى واحد بين قادة الإرهاب فى العالم

Google+ Print
«الطيب»: لايوجد أزهرى واحد بين قادة الإرهاب فى العالم «الطيب»: لايوجد أزهرى واحد بين قادة الإرهاب فى العالم

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم، أن مناهج الأزهر التي تربى عليها كبار علمائه لا تعرف إلا التسامح والاعتدال، بدليل أن قادة الإرهاب لم يكن من بينهم أزهري واحد.

وقال الطيب ، فى بيان صحفى ، عقب استقباله السفير بولى فولى سفير أستراليا المعنى بمكافحة الإرهاب، والسفير نيل هوكنز سفير أستراليا بالقاهرة، إن الأزهر الشريف مؤسسة تعنى بنشر الفكر الوسطي، وتعلم صحيح الدين الإسلامي، وتنفتح على كافة المؤسسات الدينية في العالم، للتأكيدعلى أن هدف الأديان هو السلام.

وأضاف الطيب، أن الأزهر على استعداد لتدريب المزيد من أئمة أستراليا على مواجهة الفكر الإرهابي، وتصحيح المفاهيم التي تستغل في تشويه صورة الإسلام، كما يمكنه إنشاء مركز أزهرى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وإرسال بعثة أزهرية لأستراليا لنشر الفكر الوسطي في المجتمع الأسترالي.

من جانبه، أبدى السفير بول فولي عن تقديره لدور الأزهر الشريف في تعزيز وسطية الإسلام وخاصة في منطقة جنوب شرق آسيا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا