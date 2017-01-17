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وزير قطاع الأعمال: شركات الغزل فيها ماكينات قديمة «تضحك»

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وزير قطاع الأعمال: شركات الغزل فيها ماكينات قديمة «تضحك» وزير قطاع الأعمال: شركات الغزل فيها ماكينات قديمة «تضحك»

الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام

 

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات الغزل والنسيج تعانى من تقادم الماكينات، مضيفًا: “بعض الشركات الماكينات فيها حاجة تضحك، وعدد كبير منها مر على صناعتها مئات السنين، وهناك ماكينات من سنة 1904، وأغلبها لا ترتبط بالتكنولوجيا”، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في ضخ الماكينات الجديدة لبداية العمل في هذه القطاع خلال شهرين.

وأضاف الشرقاوى، أن العمالة الزائدة فى شركات الغزل والنسيج تُعد أحد أهم معوقات هذه الصناعة، لافتًا إلى أن تلك الشركات يعمل بها 60 ألف و500 عامل.

وأوضح الشرقاوى أن هذه العمالة إذا كانت ماهرة ومُدربة لم تكن ستمثل عبئا على الشركات، مشيرًا إلى أن عدد العمالة المعاونة أكبر من عدد العمالة الفنية، أن خسائر شركات القطاع العام بالغزل والنسيج تتمثل في أجور العمالة.

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