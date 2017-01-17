«الوزراء»: 67% نسبة شكاوى 8 محافظات والقاهرة تتصدر القائمة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن هناك 8 قطاعات شملت الشكاوى التى استقبلتها البوابة الحكومية بنسبة 81%، حيث جاءت النسبة الأكبرمن نصيب قطاع التموين والسلع بنسبة 33%، وشملت القطاعات الأخرى القوى العاملة والسلع والتعليم والتأمين والخدمات العامة.

وأوضح المركز فى مؤتمر صحفى، أن نسبة الشكاوى في 8 محافظات خلال عام 2016 بنسبة بلغت 67%، حيث جاءت القاهرة فى المقدمة بنسبة 19% يليها الجيزة بنسبة 10% والإسكندرية بنسبة 7%، كما استعرض المركز تجربة حية لتطبيق إيجابى لرصد مشكلات المواطنين.