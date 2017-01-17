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إحالة دعوى إلغاء قرار تمليك ملك البحرين 3 فيلات بشرم الشيخ للمفوضين

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إحالة دعوى إلغاء قرار تمليك ملك البحرين 3 فيلات بشرم الشيخ للمفوضين إحالة دعوى إلغاء قرار تمليك ملك البحرين 3 فيلات بشرم الشيخ للمفوضين

 

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى تطالب بالغاء وبطلان القرار الجمهوري بتملك ملك البحرين حمد بن عيسى، 3 فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ لهئية المفوضين.

واعتبرت الدعوى التي حملت رقم ٩٣٤٩ لسنة ٧١ ق ، القرار مخالفًا للدستور الذى وافق عليه الشعب.

وقالت إن أراضى الدولة موحدة ولاتقبل التجزئة ولاينزل عن شيىء منها، كما أن الملكية العام حرمة ، لايجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع القرار الجمهورى رقم 432 لسنة 2016 بتملك ملك البحرين 3 فيلات بشرم الشيخ بمنطقة خليج نعمة.

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