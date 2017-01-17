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المجلس القومى للمرأة بالبحيرة ينظم ندوة عن الأسرة وتحدى الإعاقة

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المجلس القومى للمرأة بالبحيرة ينظم ندوة عن الأسرة وتحدى الإعاقة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة ينظم ندوة عن الأسرة وتحدى الإعاقة

>البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكيه رشاد، ندوة بمكتبه العامة بدمنهور، تحت عنوان "الاسرة وتحدى الإعاقة"، بالتعاون مع الاتحاد النوعي لمتحدي الإعاقة، وذوى الاحتياجات الخاصة .

 

شارك فى الندوة المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة، والدكتور حاتم فهيم رئيس مجلس ادارة الاتحاد النوعي لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة، والدكتور محمد آدم استاذ علم النفس بجامعة الاسكندرية، وعدد كبير من أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة.

 

وخلال الندوة، تم استعراض جهود الاجهزة التنفيذية بالمحافظة في هذا الشأن، سواء كان داخل التأمين الصحي، والتربية والتعليم، او التضامن الاجتماعي، وغيرها من المصالح والمديريات الخدمية.

 

كما دارت نقاشات مفتوحة حول الصحة الإنجابية للأسرة والطفل، وكيفية التعامل مع الطفل المعاق، والمكفوفين، والاعاقة الذهنية، والحركية، ومرضى التوحد .

 

من جانبها اكدت المهندسة ناديه عبده، على ضرورة تفعيل وسائل ادماج ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الاعاقة، في مؤسسات المجتمع والعمل العام، والمصالح الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتذليل ما يعترض ادماجهم من معوقات .

 

 


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