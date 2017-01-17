تأجيل محاكمة 17 أمين شرطة متهمين بالتجمهرلـ 24 يناير المقبل

قررت محكمة جنح مصر القديمة، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 17 من أمناء شرطة السياحة، بينهم 10 محبوسين و7 هاربين، لمدة أسبوع، فى اتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل لجلسة 24 يناير المقبل.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حددت برئاسة أحمد عبد العزيز، وإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، اليوم لبدء المحاكمة.

وكشفت التحقيقات التى أجراها أحمد شادوفة وأحمد معاذ وكيلى النيابة عن تحريض المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى على التجمهر أمام مبنى الإدارة ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات.