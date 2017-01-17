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«برلمانى»: رفع أسعار السماد استبداد للفلاح و تبوير للأراضى الزراعية

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«برلمانى»: رفع أسعار السماد استبداد للفلاح و تبوير للأراضى الزراعية «برلمانى»: رفع أسعار السماد استبداد للفلاح و تبوير للأراضى الزراعية

النائب فوزى الشرباصى

قال النائب فوزى الشرباصى ،عضو مجلس النواب ،عن محافظة الدقهلية، أن قرار وزارة الزراعة برفع سعر الطن الواحد للسماد من 2000 إلى 2900 قراراً فيه استبداد وظلم كبير للفلاح المصرى، الذى لا يملك أن يواجه هذه الزيادات الكبيرة ولا يمكنه الاستغناء عن الأسمدة ،مشيرًا إلى أن هذا القرار سوف يؤثر على الزراعة فى بشكل عام وقد يؤدى إلى تبوير بعض الأراضى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المواطن هو الوحيد اللى بيدفع فاتورة تحرير سعر صرف الدولار على عكس معظم الشركات فى مختلف المجالات والتى طالبت بزيادة منتجاتها وبالفعل خضعت لطلباتهم على حساب المواطن البسيط، قائلاً الحكومة مش عايزه تساهم بحاجة وبتختار الطريق الأسهل بالنسبة لها بدل ما تبحث فى كيفية تخفيض سعر الغاز لشركات الأسمدة اختارت التضحية بالفلاح “.

وأكد الشرباصى، على أن الفلاح هو الركيزة الأساسية للاقتصاد القومى وبه سوف نحقق الاكتفاء الذاتى،لذا يجب الاهتمام به لإن الفلاح لم يعد لديه ما يدفعه ،مضيفاً أن رفع أسعار الأسمدة سوف يؤثر على المحاصيل الزراعية ومن ثُم نقصها وارتفاع أسعارها مما يزيد من معاناة المواطنين، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، التي تمر بها البلاد بعد تعويم سعر الجنيه.

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