عناصر حزب الله تعثر على طائرة إسرائيلية سقطت على الحدود اللبنانية

رويترز

أعلن مصدر فى حزب الله أن عناصر المقاومة عثروا على طائرة إسرائيلية بدون طيار سقطت بالأمس على الحدود اللبنانية وتم نقلها إلى مكان آمن .

وكان الجيش الإسرائيلى اعترف باختراق طائرة بدون طيار للأجواء اللبنانية، أمس الاثنين، حيث اخترقت الطائرة أجواء إحدى البلدات الواقعة بجنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، وسقطت داخل الأراضى اللبنانية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى أكد أنه بعد دقائق من اختراق الطائرة الأجواء اللبنانية، فقدت الطائرة، ونتيجة عطل فنى سقطت دون معرفة المكان المحدد الذى سقطت فيه.