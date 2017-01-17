مسئول ليبى: انتشار تنظيم داعش بالجنوب مشكلة كبيرة وتحريرها سيحتاج لسنوات

طرابلس (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع فى طرابلس، العميد محمد الغصرى، أن «انتشار تنظيم داعش فى الجنوب سوف يكون مشكلة كبيرة للبلاد وتحريرها سيحتاج لسنوات وإذا اشتعلت الحرب فى الجنوب الليبى بدايتها تكون معروفة لكن نهايتها لن تكون معروفة"، مشيرا إلى أن الحرب فى الجنوب قادمة إذا ما استمر الوضع السياسى الحالى».

وأضاف الغصرى، فى تصريح لقناة "ليبيا الفضائية، لم يستطع أى داعشى الفرار من سرت بعد محاصرتها من قبل قوات البنيان المرصوص ولم يهرب أحد من سرت أثناء تطويقنا المدينة، فالمجموعات التى هربت للجنوب كانت خارج نطاق تطويقنا لسرت».

وأوضح، أن عدد جثث مقاتلى تنظيم داعش التى يحتفظون بها عقب تحرير مدينة سرت «أكثر من 2500 جثة»، مشيرًا إلى وجود المئات من جثث عناصر تنظيم داعش لازالت تحت الأنقاض فى سرت.