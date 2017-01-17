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تجديد حبس متهمى تفجير «البطرسية» 15 يومًا

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تجديد حبس متهمى تفجير «البطرسية» 15 يومًا تجديد حبس متهمى تفجير «البطرسية» 15 يومًا

أرشيفية

 

جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام- حبس المتهمين بإيواء محمود مصطفى، الانتحاري الذي فجَّر نفسه داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية خلال احتفالات أعياد الميلاد، والمشاركين معه فى ارتكاب الحادث والإعداد للحادث، وتوفير المتفجرات له، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

و وجهت النيابة للمتهمن، اتهامات الانضمام لجماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وحيازة المتفجرات، واستهداف المنشئات العامة والحيوية، واستخدام أسلحة دون ترخيص.

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