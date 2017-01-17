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سفير الإمارات بالقاهرة يتبرع بـ100 ألف جنيه لمسجد وكنيسة العاصمة الإدارية

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سفير الإمارات بالقاهرة يتبرع بـ100 ألف جنيه لمسجد وكنيسة العاصمة الإدارية سفير الإمارات بالقاهرة يتبرع بـ100 ألف جنيه لمسجد وكنيسة العاصمة الإدارية

جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات لدى جمهورية العربية

تبرع جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بمبلغ 100ألف جنيه مساهمة فى بناء أكبر مسجد وكنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت سفارة الإمارات بالقاهرة فى بيان لها، اليوم، إنه تماشيًا مع مبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، بأن يكون عام 2017 شعاره “عام الخير”، قام المهندس جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية بالتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه مساهمة، فى بناء أكبر مسجد وكنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار سفير الإمارات فى مصر إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آلـ نهيان، أكد أن اختيار هذا العام ليكون عامًا للخير يعكس النهج الذى تبنته الإمارات منذ تأسيسها فى العطاء الإنسانى، وتقديم الخير للجميع دون مقابل، وهو المبدأ الذى أرساه الشيخ زايد ابن سلطان آلـ نهيان، لافتًا إلى ضرورة إرساء مفهوم العطاء كتوجه مجتمعى عام ينخرط فيه كافة فئات المجتمع.

وثمن المهندس جمعة مبارك الجنيبى، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليكون أول المتبرعين لبناء المسجد والكنيسة، مؤكدًا أن هذه اللفتة الكريمة من الرئيس تشير بجلاء إلى أن مصر ستظل دائماً رمزاً للتسامح، وأضاف المهندس جمعة مبارك الجنيبى، “أن الإمارات أصبحت رمزاً للتسامح والعالم اليوم ينظر إليها على أنها مثال للتسامح، حيث يجتمع على أرضها ما يقارب من 200 جنسية، يعيشون في وئام وانسجام و تعايش سلمى فيما بينهم، رغم اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم، كل ذلك وسط تقدير القيادة الرشيدة لكل مقيم على أرض الإمارات”.

 

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