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إسلام جمال: سأثبت مع الإسماعيلى أنى لاعب ملتزم

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إسلام جمال: سأثبت مع الإسماعيلى أنى لاعب ملتزم إسلام جمال: سأثبت مع الإسماعيلى أنى لاعب ملتزم

>كتب عمرو جاب الله

أكد إسلام جمال مدافع الزمالك، أنه حسم اختياره بشكل نهائى بالانتقال إلى الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة من قلعة ميت عقبة. 

 

قال إسلام جمال فى تصريحات خاصة:"حسمت وجهتى ولن العب فى خارج الزمالك سوى فى الإسماعيلى لأن خيره عليا وكان سبب فى تألقى الموسم الماضى وتربطنى بجماهيره علاقة جيدة".

 

أضاف جمال أن العروض المقدمة إليه وتفوق عرض الإسماعيلى من الناحية المالية لن تجعله يخسر مسئولى وجماهير الدراويش، موضحا أنه حسم أمره ولن يتراجع فيه بالعودة إلى قلعة السمسمية.

 

أشار المدافع الدولى إلى عقده جلسة مساء اليوم الاثنين، مع مسئولى الإسماعيلى لإنهاء إجراءات انتقاله، قائلا:"سوف أثبت فى الملعب ومع الإسماعيلى مدى التزامى وبشكر جماهير الإسماعيلى ومجلس ادارته وبتمنى ربنا يوفقنى مع الفريق".


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