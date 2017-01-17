2500 ورقة تحدد الـ DNA للاعبى المنتخب

كتب محمد مراد

حصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، على 2500 ورقة خاصة بتحليل الـDNA لكل لاعبى المنتخب، والخاص بمعرفة النظام الغذائى والتدريبى لكل لاعب.

خضع جميع لاعبى المنتخب الـ24 المشاركين فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، والتى انطلقت الأحد الماضى، والذى يمكن الجهاز من معرفة قدرة الاستشفاء الخاصة بكل لاعب ومدى احتمالية تعرضه للإصابات المختلفة وطرق الوقاية منها، مع القدرة على وضع برنامج غذائى خاص لكل لاعب طبقا لنتيجة التحاليل.

تلقى الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا عدد 108 ورقات لكل لاعب بالمنتخب عكف الجهاز الطبى على مراجعتها لوضع برنامج خاص لكل لاعب.

يبدأ منتخب مصر مبارياته فى أمم 2017 بمواجهة مالى اليوم الثلاثاء ثم أوغندا يوم 21 وغانا يوم 25 على أن يتأهل الأول وثانى المجموعة إلى دور الـ8.