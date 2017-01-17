تأجيل دعوى تطالب بإلغاء تحديد سعر المازوت لـ 7 مارس المقبل

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى القضائية المقامة من شركة “لافارج” لأسمنت مصر، لإلغاء قراري رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، وكذلك عقد الشركة لجلسة 7 مارس.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 10151 لسنة 65 قضائية، هيئة التنمية الصناعية، وقالت إن القرار رقم 1159، ينص على أن يُحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه، تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، ومحطات القطاع الخاص محطات “سيدى كرير، وخليج السويس، وشرق بورسعيد”، والتي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.