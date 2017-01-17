بالصور..تركيب بوابات «البصمة البيومترية» بمطار القاهرة الدولى

صرح مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أن شركة ميناء القاهرة الجوي بدأت في تركيب بوابات البصمة البيومترية الخاصة بالعاملين بالمطار، وذلك فور وصولها من ألمانيا، في إطار صفقة تحديث الأجهزة المستخدمة بالمطار، وكانت البوابات أهم المطالب الروسية لاستئناف حركة الطيران بين البلدين خلال الفترات القادمة، وسوف يبدأ التشغيل التجريبي للبوابات خلال بداية الشهر القادم.

وأضاف إسحاق، تم تركيب 4 بوابات بمبني الركاب “2″ الجديد بالمطار، وجاري تركيب 11 بوابة أخري خلال الأيام القليلة القادمة، وأضاف يتم تزويد بوابات البصمة البيومترية ببيانات العاملين الذين سوف يسمح بترددهم على الصالات والدائرة الجمركية ومهبط الطائرات.

وقال، إن شركة ميناء القاهرة الجوي تقوم بالتنسيق مع السلطات الأمنية لبدء تجارب التشغيل للبوابات خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفًا أن هناك خطة تحديث شاملة لكافة الأجهزة وكاميرات المراقبة بالمطار، وذلك في إطار تحديث المنظومة الأمنية، بما يتواكب مع احدث ما يتم تركيبه في مختلف مطارات العالم.