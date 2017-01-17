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القبض على 4 عاطلين سرقوا 500 علبة سجائر من داخل كشك فى دار السلام

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القبض على 4 عاطلين سرقوا 500 علبة سجائر من داخل كشك فى دار السلام القبض على 4 عاطلين سرقوا 500 علبة سجائر من داخل كشك فى دار السلام

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة دار السلام، من القبض على 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى السطو المسلح على أصحاب الأكشاك بمنطقة دار السلام، وحرر محضرا بالواقعة.

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من "عمرو.ع" صاحب كشك؛ يفيد بأنه أثناء تواجده بالكشك فوجئ بقيام 4 أشخاص بتهديده بسلاح نارى وسلاح أبيض، والاستيلاء منه على هاتف محمول، و500 علبة سجائر ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة ماركة سوزوكى فان نبيتى اللون "لم يتمكن من التقاط أرقامها".

وبإجراء التحريات بمكان الواقعة، تم تحديد مرتكبى الواقعة، وهم "عمرو.م" عاطل، و"أيمن.ر" عامل بصيدلية، و"محمد.ع" عاطل، و"محمد.أ" أثناء استقلالهم السيارة رقم و ل ق 249 "ملك وقيادة المتهم الثانى"، وضبط بحوزة الأول سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقتان من ذات العيار، وحرر محضرا بالواقعة.

 

 


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