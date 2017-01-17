مقتل مزارع على يد شقيقه عن طريق الخطأ أثناء عبثه ببندقية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى "أحمد .ى. م" 23 سنة، مزارع بكفر الشيخ، مصرعه بطريق الخطأ على يد شقيقه، أثناء قيام الأخير بالعبث ببندقية خرطوش كانت بحوزته، ما أدى لوفاة الأول عقب وصوله مستشفى الحامول المركزى.

تلقى اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بمصرع "أحمد .ى.م" مزارع، بإحدى قرى مركز الحامول عقب وصوله مباشرة لمستشفى الحامول المركزى متأثرا بإصابته بطلق نارى فى البطن من الناحية اليمنى.

انتقلت قوة من مباحث مركز الحامول للمستشفى، وبالتحرى وسؤال شهود الواقعة، أفادوا بأنه أثناء قيام شقيق المتوفى بالعبث ببندقيته الخرطوش تركى الصنع خرجت طلقة عن طريقة الخطأ استقرت فى بطن شقيقه من الناحية اليمنى، محدثة تهتك ونزيف حاد فى الكبد، الأمر الذى أدى لوفاته.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأقر بحدوث الوفاة عن طريق الخطأ، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 128 لسنة 2017 إدارى مركز الحامول، وتم إخطار النيابة لإجراء التحقيقات اللازمة، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ.