نائب رئيس جامعة دمياط: تسليم الأوراق بعد التصحيح للكنترولات خلال 10 أيام

دمياط - معتز الشربينى

قال الدكتور طارق أبو المعاطى نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب لـ"اليوم السابع"، إن الامتحانات تسير فى أغلب الكليات بشكل منتظم ومستقر، وأن أعداد حالات الغش ومثيرى الشغب بجميع الكليات محدودة وفردية، مشيرا إلى أنه تم رصد حالات فردية من أعضاء هيئة التدريس أخلت بالالتزام بالشروط والقواعد الخاصة بورقة الأسئلة، ومواصفات الكتاب الجامعى.

وأضاف أبو المعاطى، أنه تم تكليف وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب بأن يراعوا الالتزام بلائحة الفاعلية التعليمية التى أقرها مجلس الجامعة فيما يخص تسليم أوراق الإجابة لأعضاء هيئة التدريس خلال ثلاثة أيام من إتمام امتحان المادة، على أن يعاد تسليم الأوراق بعد التصحيح خلال 10 أيام، وأنه فى حالة المواد التى يقوم بتدريسها أكثر من عضو هيئة تدريس، تسلم أوراق الأسئلة لرئيس القسم ليقوم بتجميعها فى ورقة واحدة.