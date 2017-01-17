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بالصور.. أهالى ضحايا كمين النقب يستعدون لاستلام جثث ذويهم من المشرحة

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بالصور.. أهالى ضحايا كمين النقب يستعدون لاستلام جثث ذويهم من المشرحة بالصور.. أهالى ضحايا كمين النقب يستعدون لاستلام جثث ذويهم من المشرحة

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور وهيثم البدرى

يستعد أهالى شهداء كمين النقب الحدودى بالوادى الجديد لاستلام جثث ذويهم من مشرحة مستشفى الخارجة العام، حيث تجمع المئات من أقارب الضحايا أمام المشرحة فى مشهد بالغ الحزن انتظارا لتجهيز الجثامين لنقلها إلى مسقط رأسهم فى عدة محافظات والذين توافدوا إلى المحافظة فور علمهم بوقوع الحادث.

 

والتقى اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم مع عدد من الأهالى وقدم لهم واجب العزاء، مؤكدا على أن دماء أبنائهم لن تضيع هدرا وأن هذا الهجوم الإرهابى الغادر لن يؤثر على عزيمة المصريين فى القضاء على الإرهاب والتصدى له.

 

 

 

 

 

 


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